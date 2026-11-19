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एजेंडे के अनुसार, बैठक की शुरुआत ऑडिट अधिकारियों की ब्रीफिंग से होगी। इसके बाद, 'ग्रीन इंडिया मिशन पर परफॉरमेंस ऑडिट' विषय पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि मौखिक साक्ष्य देंगे। उम्मीद है कि ऑडिट रिपोर्ट की जांच के हिस्से के रूप में, समिति मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सुनेगी। बैठक की कार्यवाही सी&एजी रिपोर्ट में शामिल विषय पर केंद्रित होगी। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल समिति के अध्यक्ष हैं।इस बीच, 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर बनी संयुक्त समिति की बैठक भी सुबह 11 बजे संसद भवन में होगी। इसमें प्रस्तावित कानून पर विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुने जाएंगे। संयुक्त समिति की बैठक के एजेंडे में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर विभिन्न हितधारकों के पक्ष सुनना शामिल है। यह प्रस्तावित संशोधनों पर समिति की विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में विभिन्न हितधारकों को प्रस्तावित कानून पर संसदीय पैनल के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।वहीं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की बैठक का एजेंडा कोयला मंत्रालय और उसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों द्वारा 'कोयले की निकासी और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा' विषय पर जानकारी देना। इसके अध्यक्ष भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर समिति हैं।