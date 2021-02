किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के बयान पर बोली सरकार-बिना जानकारी टिप्पणी करना गैर-जिम्मेदाराना

विज्ञापन

It's unfortunate to see vested interest groups trying to enforce their agenda on these protests, & derail them. This was egregiously witnessed on January 26: MEA on recent comments by foreign individuals and entities on the farmers’ protests pic.twitter.com/kBz6pRDplO — ANI (@ANI) February 3, 2021

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021

It’s no coincidence that the world’s oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We ALL should be outraged by India’s internet shutdowns and paramilitary violence against farmer protesters. https://t.co/yIvCWYQDD1 pic.twitter.com/DxWWhkemxW — Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021

भारत ने किसानों के प्रदर्शन पर पॉप गायिका रिहाना सहित विदेशों की मशहूर हस्तियों एवं अन्य लोगों की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि कृषि सुधारों के बारे में देश के किसानों के एक बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं और विरोध प्रदर्शन के बारे में टिप्पणी करने की जल्दबाजी से पहले तथ्यों की जांच-परख की जानी चाहिए।विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘खास तौर पर मशहूर हस्तियों एवं अन्य द्वारा सोशल मीडिया पर हैशटैग और टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने की ललक न तो सही है और न ही जिम्मेदाराना होती है।’विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना और स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कई मशहूर हस्तियों ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में ट्वीट किया है ।दरअसल, अंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना ने एक खबर साझा की थी जिसमें कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने और किसानों के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का जिक्र किया गया था, इसके बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं।मंत्रालय ने यह भी कहा कि संसद ने कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयक पारित किए हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ निहित स्वार्थी समूहों ने भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया।बयान में कहा गया है कि, ‘हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इन प्रदर्शनों को भारत के लोकतांत्रिक आचार और राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में तथा संबंधित किसान समूहों से गतिरोध दूर करने के सरकार के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।’ मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में कोई भी टिप्पणी करने की जल्दबाजी से पहले तथ्यों को परखा जाना चाहिए और मुद्दों के बारे में उपयुक्त समझ बनानी चाहिए।बता दें कि किसान आंदोलन पर विदेश हस्तियों की ओर से आई टिप्पणियों के बाद मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और तूल मिल गया है। अब तक रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी है।अमेरिकी पॉप स्टार सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन से जुड़े एक लेख को रिट्वीट करते हुए लिखा कि हम इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस लेख में जानकारी दी गई थी कि प्रदर्शनकारी स्थलों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस पर रिहाना ने समर्थन जताया था और इसे ट्वीट किया था।स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों के साथ खड़े हैं।मीना हैरिस ने ट्वीट किया कि हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अर्धसैनिक हिंसा से नाराज होना चाहिए।