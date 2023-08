Viral: 'अपने Ex-बॉयफ्रेंड को कैश ऑन डिलीवरी से खाना भेजना बंद करो', फूड डिलीवरी एप की अपील, आई मीम्स की बाढ़

और पढ़ें

Ankita from Bhopal please stop sending food to your ex on cash on delivery. This is the 3rd time - he is refusing to pay! — zomato (@zomato) August 2, 2023

Ankita, looks like your ex is treating your food deliveries like a free buffet! 😂 Maybe you should send him a menu with “Payment Required: Love and Respect” - that way, he’ll think twice before ordering! 🍔🛍️ विज्ञापन August 2, 2023

It's okay, Zomato. Consider launching a new service called 'Deliver a Slap.' I hope this initiative could be beneficial. — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) August 2, 2023

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, "कोई बात नहीं जोमैटो, अब आप एक नई सेवा 'डिलीवर अ स्लैप' (थप्पड़ की डिलीवरी) शुरू करिए। मुझे विश्वास है कि यह पहल फायदेमंद होगी।" एक और यूजर ने लिखा, "लगता है एक्स-बॉयफ्रेंड ने अंकिता से काफी कर्ज लिया है।" एक और यूजर ने कहा, "अंकिता के एक्स को लग रहा होगा कि वह भूख और दिल टूटने के अनंत चक्र में फंस गया है।"