स्वदेशी हैवीवेट टॉरपीडो वरुणास्त्र नौसेना में शामिल, विशाखापत्तनम में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

भारतीय नौसेना का स्वदेशी टॉरपीडो 'वरुणास्त्र' के लिए इंतजार खत्म हो गया है। 'वरुणास्त्र' की पहली खेप नौसेना के लिए रवाना कर दी गई है। इसे चलाए जाने के बाद 40 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जहाज या पनडुब्बी की तबाही निश्चित मानी जाती है।

First Varunastra, the heavyweight torpedo being delivered to the Indian Navy, was flagged off by Dr G Satheesh Reddy, Secretary of Department of Defence R&D and Chairman, DRDO at a ceremony in Visakhapatnam, Andhra Pradesh today: Bharat Dynamics Limited