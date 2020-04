Fact Check: पत्तागोभी खाने से होगा कोरोना वायरस, जानिए इस वायरल दावे का सच

{"_id":"5e89c8a88ebc3e769d013392","slug":"fact-check-myths-have-been-viral-cabbage-may-occur-coronavirus-who-facts","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Fact Check: \u092a\u0924\u094d\u0924\u093e\u0917\u094b\u092d\u0940 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0907\u0938 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0926\u093e\u0935\u0947 \u0915\u093e \u0938\u091a","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में खबरों की जानकारी के लिए लोग सोशल मीडिया (Social Media) का सहारा ले रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जैसे ही कोई खबर सामने आती है लोग वॉट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करने लगते हैं। बिना ये सोचे कि क्या वायरल हो रही खबर तथ्यों के हिसाब से सही है। कभी-कभी तो इन खबरों को वायरल करने के लिए WHO के नाम का भी सहारा ले लिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समेत कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के नाम से इन दिनों मैसेज वायरल (Viral Message) हो रहे हैं।



ऐसे ही एक वायरल मैसेज में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पत्तागोभी में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा समय तक ठहरने की बात कही है। ऐसे में पत्तागोभी न खाने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं इस वायरल मैसेज का सच।

वायरल मैसेज- पत्तागोभी हो सके तो मत खाना, ठीक सुना आपने WHO की रिपोर्ट के अनुसार पत्तागोभी की परत में Corona Virus सबसे अधिक समय ठहर रहा है। जहां बाकी जगह यह virus 9-12 घंटे ठहर रहा है वहीं पत्ता गोभी में यह virus 30 घंटे तक ठहर रहा है। सभी शहर के लोगों से निवेदन है कि पत्तागोभी से दूरी बनाएं। जनहित में जारी।

अगली बार से कोई इस तरह की खबर आपतक पहुंचाए तो पहले आप इसकी पड़ताल करें। इतना ही नहीं एक पोस्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि चाय से कोरोना ठीक हो जाता है। इस तरह की खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अब जरा खुद सोचिए अगर चाय पीने से कोरोना ठीक होता तो भारत में इसका एक भी मरीज नहीं मिलता।



बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देश इस पर काम कर रहे हैं लेकिन अब तक इसे मारने की कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं किसी भी तरह की अफवाह पर अमल करने से पहले एक बार उसके तथ्य जरूर जांच लें। खुद भी जागरुक रहें दूसरों को भी जागरुक करें।



दुनियाभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख पार कर गई है, 64,700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3374 पहुंच गई है और मरने वालों का आंकड़ा 77 पहुंच गया है।