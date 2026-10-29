एक्सप्लेनर: एमएलसी के पास कितनी ताकत होती है, कितनी है सैलरी; कौन-कौन सी मिलती हैं सुविधाएं?

विधान परिषद के अधिकार और काम क्या हैं?

एमएलसी राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वे राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि, विधान परिषद के अधिकार विधानसभा के समान नहीं हैं।



सामान्य विधेयक: राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से जुड़े सामान्य विधेयक विधान परिषद में पेश किए जा सकते हैं। परिषद इन पर चर्चा कर सकती है और विधायी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाती है।



मनी बिल: मनी बिल विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा से पारित धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। परिषद को इसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। अगर इस अवधि में इसे वापस नहीं किया जाता, तो इसे दोनों सदनों से पारित माना जाता है।



मंत्रियों से सवाल: एमएलसी मंत्रियों से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं और उनके खिलाफ प्रस्ताव भी ला सकते हैं। हालांकि, विधान परिषद मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती।



संविधान संशोधन: संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की भूमिका संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तय होती है।



विधान परिषद की शक्तियां विधानसभा से कम हैं। मनी बिल के मामले में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। इसी वजह से विधान परिषद की उपयोगिता और अधिकारों पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसकी तुलना संसद के उच्च सदन राज्यसभा से भी की जाती है, लेकिन दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक जैसी नहीं हैं।