एक्सप्लेनर: इस बार के डूसू चुनाव में कितने दावेदार, इसमें जीते कौन से चेहरे देश की सियासत में बने बड़ा नाम?

उम्मीदवारों की क्या है खासियत?

इस बार के उम्मीदवारों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी, एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैंडबॉल खिलाड़ी, दृष्टिबाधित छात्र और पहली बार लद्दाख से कोई छात्र भी शामिल है।



एबीवीपी का पैनल

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास कंझावला, दिल्ली के रहने वाले हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी हैं और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया व सर्बिया में आईटीएफ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया है और खेलो इंडिया व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में भी हिस्सा लिया है।



संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।



उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार इशु मौर्य कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ते हैं और 2021 से एबीवीपी से जुड़े हैं। वे सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग इकाई के अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फॉर सेवा के सह-संयोजक रह चुके हैं।



सचिव पद की उम्मीदवार रिया छावड़ी श्री अरविंदो कॉलेज की चौथे वर्ष की बीए कार्यक्रम की छात्रा हैं। वे बादरपुर के किसान परिवार से आती हैं और अंतर-महाविद्यालय स्तर पर बास्केटबॉल खेल चुकी हैं।



एनएसयूआई का पैनल

एनएसयूआई के चारों उम्मीदवार बौद्ध अध्ययन में एमए कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विजय शंकर मीणा और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार गोपाल चौधरी राजस्थान से हैं और दोनों प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीर छत्रथ दिल्ली से हैं और प्रथम वर्ष में हैं। सचिव पद की उम्मीदवार नम्रता चौधरी दूसरे वर्ष की छात्रा हैं। एनएसयूआई ने किफायती आवास, बेहतर बुनियादी ढांचे और छात्र सुरक्षा को अपने प्रमुख मुद्दों में रखा है। एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्र संगठन है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी।



आइसा-एसएफआई गठबंधन

आइसा-एसएफआई गठबंधन 'नया, छात्र-नेतृत्व वाला डूसू' बनाने की बात कह रहा है। गठबंधन ने पैसे और बाहुबल की राजनीति के खिलाफ तथा सुलभ और किफायती दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दे को उठाया है।



अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनन्या रतूड़ी यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव से जुड़े अभियानों में शामिल रही हैं। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अक्षत शिखर ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में वे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आइसा के 23 दिन के अनशन में भी शामिल हुए।



सचिव पद की उम्मीदवार स्टैंजिन डेसक्योंग हिंदू कॉलेज में एमएससी गणित की प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और लेह से हैं। गठबंधन के अनुसार वह डूसू चुनाव लड़ने वाली पहली लद्दाखी छात्रा हैं। स्नातक की पढ़ाई के दौरान वे रामजस कॉलेज छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही थीं।



संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार बी. पारिजात हंसराज कॉलेज में एमए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं और पीजीडीएवी कॉलेज की साहित्यिक सोसायटी के अध्यक्ष रह चुके हैं।



वहीं आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एएसएपी अध्यक्ष पद के लिए अश्मित कुमार पवार और सचिव पद के लिए पंकज कुमार को उतारा है। इस पैनल से उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है।