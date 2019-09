ईडी ने कांग्रेस के संकटमोचक शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कर्नाटक में कांग्रेस का संकटमोचक माना जाता है। कांग्रेस-जेडीएस सरकार में उथल-पुथल के दौरान वह काफी सक्रिय रहे थे और बागी विधायकों को मनाने मुंबई तक गए थे।

Congress leader DK Shivakumar arrested by Enforcement Directorate (ED) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/aYzYAmhGcQ