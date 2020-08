अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भूकंप के झटके, 3.0 मापी गई तीव्रता

अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में गुरुवार सुबह करीब नौ बजकर 46 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है।

Earthquake of magnitude 3.0 occurred at 0946 hours 42kms from Tawang in Arunachal Pradesh: National Centre for Seismology— ANI (@ANI) August 6, 2020