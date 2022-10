Road Accident: गलती किसी की कोई और हुआ हादसे का शिकार, महिला के ऊपर चढ़ी कार, देखें हैरान कर देना वाला वीडियो

एक कहावत है कि करता कोई है और भरता कोई है। यह कहावत एक घटना पर सटीक बैठता है जिसका वीडियो कर्नाटक सड़क सुरक्षा अथॉरिटी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कार सड़क के साइड में खड़ी होती है अचानक कार चालक अपनी कार का दरवाजा खोलता है तभी पीछे से आते बाइक सवार उससे टकराकर सड़क पर गिर जाते हैं और पीछे आती कार उन पर चढ़ जाती है।

Before opening the door of your car on public roads, make sure to check in the side or rear view mirror for vehicles coming from behind to avoid such accidents. Be mindful and careful!

#roadsafety #rules #safety #drive #drivesafe #traffic pic.twitter.com/McPqHHr1GY