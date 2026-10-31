सीजेपी आंदोलन से बनाई थी दूरी: अब दिलजीत दोसांझ ने आलोचकों को दिया जवाब: कहा- पंजाबियों को लड़ना मत सिखाओ

पंजाबी गानों की धुन, हजारों फैंस का जोश और आसमान में चमकती आतिशबाजी... शुक्रवार की शाम दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिलजीत दोसांझ के नाम रहा। अपने 'ऑरा इंडिया टूर' की शुरुआत करने पहुंचे दिलजीत ने ऐसा समां बांधा कि पूरा स्टेडियम उनके गानों पर झूम उठा। हालांकि, इस शाम की सबसे ज्यादा चर्चा उनके गानों के साथ-साथ उस बयान की भी रही, जो उन्होंने अपने आलोचकों को दिया। दिलजीत ने साफ शब्दों में कहा, "पंजाबियों को लड़ना मत सिखाओ।" उनका यह बयान सुनते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं।

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