दो माह बाद शुरू हुई घरेलू उड़ान सेवा, यात्रियों ने पहना फेस शिल्ड, पीपीई किट में एयर होस्टेस

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर दिन 25 टेकऑफ और 25 लैंडिंग की अनुमति दी है। हवाई अड्डे पर मौजूद एक यात्री का कहना था कि उनकी दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान आज बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई है।

Maharashtra government has allowed 25 takeoffs and 25 landings every day from Mumbai's Chhatrapati Shivaji International airport. A passenger at the airport says that her Air India flight to Delhi today has been cancelled without prior notice. pic.twitter.com/A5KOLtjUs6