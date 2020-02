फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दी चुनौती, कहा-अगर इतना ही भरोसा है तो दोबारा लड़ लीजिए चुनाव

सार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सत्तारूढ़ दल शिवसेना को फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस तीनों के गठबंधन को चुनौती दी और चुनाव हराने का दावा किया।



Former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis in Mumbai: I challenge you (Shiv Sena) to fight elections again if you are so confident. BJP will defeat Congress, NCP and Shiv Sena alone in the polls. pic.twitter.com/DQjbkGKjnh