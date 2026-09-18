'महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?': दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बोले राहुल गांधी, अमित शाह को भी घेरा

राहुल गांधी ने अमित शाह से क्या सवाल पूछा?

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

विज्ञापन

विज्ञापन

शव की हालत इतनी खराब कैसे हुई?

राहुल गांधी ने पुलिस से क्या कार्रवाई मांगी?

राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय युवती और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों कथित तौर पर एक टेंपो के भीतर साथ में शराब पी रहे थे। इसके बाद युवती के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि युवती का क्षत-विक्षत शव 13 सितंबर को कुशक रोड स्थित जयपाल राणा के खेत के पास मिला था। शव की हालत इतनी खराब थी कि तत्काल यह भी पता नहीं चल सका कि शव महिला का है या पुरुष का।पुलिस के मुताबिक, शव के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों ने खा लिया था। उसका एक हाथ भी शरीर से अलग मिला था। इसी वजह से शव की पहचान और उसके लिंग का पता लगाने में भी मुश्किल हुई। पुलिस ने मामले की जांच में यह जानकारी दी है कि युवती और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस के अनुसार, साथ में शराब पीने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। मामले में सामने आई इन जानकारियों के आधार पर पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ रही है।राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग की। साथ ही उन्होंने कथित आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय करने की बात कही। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर राजधानी में 17 साल की युवती के साथ इतनी गंभीर घटना होती है और शव कई दिनों तक खुले मैदान में पड़ा रहता है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी किसकी बनती है।राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली अब महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इस घटना को लेकर उनका सवाल सीधे दिल्ली पुलिस की भूमिका और जवाबदेही पर है। उन्होंने मांग की कि अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के साथ इस मामले में कथित लापरवाही की भी जिम्मेदारी तय की जाए।