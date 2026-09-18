फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi Gang Rape-Murder Case Rahul Gandhi Questions Amit Shah Over Women’s Safety and Police Accountability

'महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?': दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बोले राहुल गांधी, अमित शाह को भी घेरा

Fri, 18 Sep 2026 08:32 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 18 Sep 2026 08:32 PM IST
सार

दिल्ली में 17 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और शव खुले मैदान में मिलने के मामले को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। राहुल गांधी ने पूछा कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और अपराधी बेखौफ क्यों घूम रहे हैं?

विज्ञापन
Delhi Gang Rape-Murder Case Rahul Gandhi Questions Amit Shah Over Women’s Safety and Police Accountability
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि युवती की हत्या के बाद उसका शव खुले मैदान में फेंक दिया गया और पुलिस को कई दिनों तक इसकी भनक नहीं लगी। राहुल गांधी ने इस घटना को राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

राहुल गांधी ने अमित शाह से क्या सवाल पूछा?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।
विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय युवती और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों कथित तौर पर एक टेंपो के भीतर साथ में शराब पी रहे थे। इसके बाद युवती के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि युवती का क्षत-विक्षत शव 13 सितंबर को कुशक रोड स्थित जयपाल राणा के खेत के पास मिला था। शव की हालत इतनी खराब थी कि तत्काल यह भी पता नहीं चल सका कि शव महिला का है या पुरुष का।
विज्ञापन
विज्ञापन

शव की हालत इतनी खराब कैसे हुई?

पुलिस के मुताबिक, शव के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों ने खा लिया था। उसका एक हाथ भी शरीर से अलग मिला था। इसी वजह से शव की पहचान और उसके लिंग का पता लगाने में भी मुश्किल हुई। पुलिस ने मामले की जांच में यह जानकारी दी है कि युवती और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस के अनुसार, साथ में शराब पीने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। मामले में सामने आई इन जानकारियों के आधार पर पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ रही है।

राहुल गांधी ने पुलिस से क्या कार्रवाई मांगी?

राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा की मांग की। साथ ही उन्होंने कथित आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय करने की बात कही। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर राजधानी में 17 साल की युवती के साथ इतनी गंभीर घटना होती है और शव कई दिनों तक खुले मैदान में पड़ा रहता है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी किसकी बनती है।

राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहा?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली अब महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इस घटना को लेकर उनका सवाल सीधे दिल्ली पुलिस की भूमिका और जवाबदेही पर है। उन्होंने मांग की कि अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के साथ इस मामले में कथित लापरवाही की भी जिम्मेदारी तय की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed