क्या अप्रैल से पूरी क्षमता से चलने लगेंगी यात्री ट्रेनें? भारतीय रेलवे ने दिया ये जवाब

कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान रेलवे परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि, जैसे-जैसे स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इस बीच सभी यात्री ट्रेनों के सामान्य परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा बयान दिया है।

No date fixed for resumption of all passenger trains operations. Railways have been increasing the number of train services in a graded manner. Already more than 65% of trains are running. More than 250 plus were added in January, more will be added gradually: Indian Railways pic.twitter.com/1Fi1j8O2ul