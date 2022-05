{"_id":"62951e0ed12fff22db5a84a2","slug":"crocodile-attacked-the-boy-who-went-to-bathe-in-the-river-survives","type":"story","status":"publish","title_hn":"Odisha: नदी में नहाने गए लड़के पर मगरमच्छ ने किया हमला, बहादुरी से लड़कर बचाई अपनी जान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, केंद्रपाड़ा Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 31 May 2022 01:14 AM IST