Coronavirus India Live: देशभर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 25 हजार से अधिक केस, 161 ने गंवाई जान

India reports 25,320 new #COVID19 cases, 16,637 recoveries, and 161 deaths in the last 24 hours



Total cases: 1,13,59,048

Total recoveries: 1,09,89,897

Active cases: 2,10,544

Death toll: 1,58,607



Total vaccination: 2,97,38,409 pic.twitter.com/CHtPlQaAXg