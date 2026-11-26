संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में लिखा कि लगता है सरकार ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल, भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया। रिजिजू ने आगे लिखा कि इन बैठकों में जरूरी सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। कामकाज की जरूरतों को देखते हुए दोनों सदनों का सत्र 3 दिसंबर को समाप्त हो सकता है।

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कार्ति चिदंबरम ने एक्स पर भाजपा के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, 'लगता है भाजपा सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं।' इसके साथ ही उन्होंने डीएमके और एनसीपी के आधिकारिक अकाउंट को भी टैग किया। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में सवालिया निशान लगाया। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कोई आरोप या दावा नहीं किया, बल्कि भाजपा सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया। पोस्ट में उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि सरकार की किस रणनीति या फैसले को लेकर यह टिप्पणी की गई है।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी दी कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक, लोकसभा सोमवार, 30 नवंबर 2026 और राज्यसभा बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को बैठेगी। इन बैठकों में जरूरी सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। कामकाज की जरूरतों को देखते हुए दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती है।महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों में शामिल हैं। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि, इसे लागू करने की प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन से जुड़ी हुई है। अप्रैल 2026 में सरकार ने इन बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश किए थे।