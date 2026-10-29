एमएलसी चुनाव: कांग्रेस का पीएम पर तंज- प्रवचनमंत्री को आत्मविश्लेषण की जरूरत; पूछा- वाराणसी-नागपुर कैसे हारे?

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प्रवचनमंत्री जी को आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है, लेकिन वे दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं! कांग्रेस की सीटें गिनने से पहले काश यह भी विचार कर लेते कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भाजपा क्यों हारी और RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने भाजपा को कैसे हराया? मोदी जी, ट्रोलिंग बंद कीजिए। करोड़ों परिवार कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोज़गार हैं और निजी निवेश ठप पड़ा है। अहंकार छोड़कर इन मुद्दों पर विचार करिए! वाराणसी और नागपुर से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, पटना की जनता ने स्पष्ट रूप से आपकी नीतियों के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 29, 2026

जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की हालिया टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सीटों पर टिप्पणी करने से पहले प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर आत्मविश्लेषण करना चाहिए।जयराम रमेश ने लिखा, "प्रवचनमंत्री जी को आत्मविश्लेषण की जरूरत है, लेकिन वे दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं। कांग्रेस की सीटें गिनने से पहले काश यह भी विचार कर लेते कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर भाजपा क्यों हारी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने भाजपा को कैसे हराया?"उन्होंने प्रधानमंत्री से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की अपील करते हुए लिखा, "मोदी जी, ट्रोलिंग बंद कीजिए। करोड़ों परिवार कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोजगार हैं और निजी निवेश ठप पड़ा है। अहंकार छोड़कर इन मुद्दों पर विचार करिए।" कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वाराणसी और नागपुर से लेकर लखनऊ, प्रयागराज और पटना तक जनता ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना संदेश दिया है।कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब हालिया चुनावी नतीजों को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। 28 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की चारों सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस पर तंज कसा था।पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक के चार राज्यों में 28 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हुए और मतदान बैलेट पेपर से कराया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सीटों को लेकर सवाल किया था।इससे पहले कांग्रेस नेता अजय राय ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों में भाजपा कमजोर हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से जीत पर भी आरोप लगाए थे। हालांकि, ये कांग्रेस नेता के आरोप हैं।उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीती थीं। इनमें वाराणसी और आगरा की सीटें भी शामिल थीं, जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।