Bharat Jodo Yatra: तीन दिन आराम के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, शामिल हुए राहुल

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तीन दिन के विराम के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई। 50वें दिन की यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकतल से शुरू हुई। गुरुवार को इस पद यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फिर से शामिल हुए।

बता दें, दीपावली और मल्लिकार्जुन खरगे की ताजपोशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को तीन दिन का विराम दिया गया था। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी इस दौरान दिल्ली पहुंचे थे। वह मल्लिाकर्जुन खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

#WATCH | Congress party's Bharat Jodo Yatra resumed from Makhtal in Narayanpet district of Telangana today, after a 3-day break for Diwali and Mallikarjun Kharge's take over as the party president.



This is day 50 of the Yatra.



