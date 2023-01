Karnataka: कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का आपत्तिजनक बयान, बोले- पीएम मोदी के सामने कांपते हैं सीएम बोम्मई

कर्नाटक के पूर्व सीएम व राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सीएम बसवराज बोम्मई व अन्य नेताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही हैं। उन्होंने कहा, ये नेता पीएम नरेंद्र मोदी के सामने 'पपी' की तरह रहते हैं। पीएम के सामने ये सब कांपते हैं।'

CM Bommai & others (Karnataka BJP leaders) are like puppies in front of PM Modi. You all shiver in front of him. In 15th pay commission, recommendation was to give Rs 5,495 cr to Karnataka as special allowance, but our FM Sitharaman didn't provide it: Karnataka LoP Siddaramaiah pic.twitter.com/GZnmAhhjJM