सीमा विवाद पर बोले भारत में नियुक्त चीनी राजदूत, हमें शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने की जरूरत

भारत-चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के दौरान भारत में चीनी राजदूत सुन वेदोंग की ओर से बयान आया है। सुन वेईडॉन्ग ने सीमा विवाद के मुद्दे को शांति से सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अतीत से चला आ रहा सीमा विवाद संवेदनशील और जटिल है। हमें समान परामर्श और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से उचित समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जारी बयान में कहा कि भारत और चीन को आपसी सहयोग से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे दोनों का फायदा हो, न कि ऐसे काम करें जिनसे दोनों को नुकसान भुगतना पड़े।

Chinese Ambassador to India Sun Weidong issues statement over India-China border issue. "The boundary question left over by history, is sensitive and complicated. We need to find a fair & reasonable solution mutually acceptable through equal consultation & peaceful negotiation." pic.twitter.com/WPti3oTVLi