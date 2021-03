चीन का साइबर अटैक : मुंबई के साथ ही पूरे देश में बिजली गुल करने की थी साजिश, सीईआरटी ने किया था आगाह

हाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने बताया कि जब मुंबई में बिजली गुल हुई तो मुझे लगा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच के लिए तीन कमेटी बनाई गई थी। अब इस बारे में आई मीडिया रिपोर्ट सही लग रही है। इस बारे में साइबर सेल राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज शाम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

When power went out in Mumbai, I had said that there was something wrong & had constituted 3 committees to probe. I feel media reports that have surfaced are true. Cyber cell will submit report on this by 6pm today to Home Minister Deshmukh: Maharashtra Energy Minister Nitin Raut https://t.co/zX3WkfbQeB pic.twitter.com/DK6iZ0nDTg