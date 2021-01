पानीपत की कैप्टन बेटी प्रीति चौधरी ने राजपथ पर संभाली शिल्का एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान

देश के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड शिल्का एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली। परेड में शिल्का एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम को पहली बार शामिल किया गा है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला सेना अधिकारी हैं। वे चंडीगढ़ एनसीसी एयर स्क्वाड्रन की पूर्व कैडेट हैं।

Captain Preeti Choudhary of 140 Air Defence Regiment (Self Propelled) leads upgraded Schilka Weapon system. She is the only woman contingent commander from Army at #RepublicDay parade 2021.