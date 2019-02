पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ऐसी शादी हुई है जो देशभर में चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल इसके पीछे की वजह है दुल्हन के पिता। जिन्होंने शादी के दौरान होने वाली कन्यादान की रस्म निभाने से मना कर दिया। वहीं इस शादी की एक और बात बाकी शादियों से अलग थी। अधिकतर शादियों को पुरुष पंडित ही संपन्न करवाते हैं लेकिन इस शादी में एक महिला पंडितों ने मंत्र पढ़े।

I'm at a wedding with female pandits. They introduce the bride as the daughter of and (mom first!!!). The bride's dad gave a speech saying he wasn't doing kanyadaan because his daughter wasn't property to give away. 🔥🔥🔥 I'm so impressed. pic.twitter.com/JXqHdbap9D

Absolutely, and the female priests do a great job, observing Vedic practices without any hoopla of feminism. They also help us understand the meaning and significance of Sanskrit shlokas by translating and interpreting. — Milind (@onlymilind1) February 5, 2019

namaste ma, in vaidika dharma there is no concept of 'property' - private individual ownership of land, water, air, food, housing, wife, children et al is a Western Abrahamic construct. there is dharma here and there is maryaada; vyaavahaarika limits one must not cross + — kaivalyam (@Telugutalli) February 7, 2019

जहां कुछ लोगों ने इसे एक अच्छा कदम बताया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दुल्हन को संपत्ति बताना गलत है। शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अगर धर्म को नहीं मानना तो कोर्ट मैरिज कर सकते हो, लेकिन सिल्क की साड़ी और सिर पर टियारा रखकर ड्रामा क्यों कर रहे हो। वहीं एक यूजर का कहना है कि परंपरा को नियम से निभाएं या फिर पूरी तरह से बहिष्कार करें।