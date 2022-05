{"_id":"628d2f858b014a2c127ee61d","slug":"bodies-of-migrant-workers-killed-in-jammu-tunnel-collapse-brought-back-to-west-bengal-village","type":"story","status":"publish","title_hn":"West Bengal: जम्मू में सुरंग ढहने से मारे गए मजदूरों के शव बंगाल के गांव पहुंचे, देखने उमड़ी भीड़","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, कोलकाता Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 25 May 2022 12:48 AM IST