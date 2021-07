भाजपा नेता व अदाकारा खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, दर्ज कराएंगी शिकायत

इन दिनों किसी बड़ी हस्ती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी न किसी चर्चित हस्ती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। इसी कड़ी में अब खबर आई है कि भाजपा नेता और अदाकारा खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। वह आज यानी मंगलवार ( 20 जुलाई) की दोपहर करीब तीन बजे तमिलनाडु के डीजीपी से मुलाकात करेंगी और हैकिंग की शिकायत दर्ज कराएंगी।

Since all the tweets are deleted or archived by this hacker, I hope it does not spread hate, incite violence, or personally attack someone. Also, it should not be used for any anti-national activity: Khushbu Sundar to ANI