Bharat Jodo Yatra: राहुल बोले- हम देश में 'दो भारत' स्वीकार नहीं करेंगे, गौरी लंकेश की मां और बहन भी पहुंचीं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर उद्योगपतियों की कर्जमाफी और किसानों की आत्महत्या से जुड़े मुद्दे उठाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एक देश में 'दो भारत' नहीं हो सकते। यह कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन राहुल गांधी ने दोपहर तक 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इस दौरान इंदिरा लंकेश और कविता लंकेश भी उनके साथ दिखाई दीं। दोनों पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की मां और बहन हैं। गौरी की 2017 में हत्या कर दी गई थी।

