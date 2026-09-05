बंगलूरू: कर्ज का ब्याज नहीं चुकाया तो महिला को अगवा कर पीटा, दो दिन बंधक बनाया; निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 05 Sep 2026 09:45 AM IST
सार
बंगलूरू में कर्ज की रकम और ब्याज को लेकर 30 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपहरण और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन लोगों ने महिला को दो दिन तक एक घर में बंद रखा और निर्वस्त्र कर वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आखिर 50 हजार और एक लाख रुपये के कर्ज का विवाद कथित तौर पर 11 लाख तक कैसे पहुंच गया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
बंगलूरू में कर्ज का पैसा और ब्याज नहीं चुकाने को लेकर 30 वर्षीय महिला को कथित तौर पर अगवा करने और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। आरोप है कि महिला को दो दिन तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसे निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बनाया। साथ ही कथित तौर पर धमकाया गया कि अगर रकम नहीं चुकाई तो उसका निजी वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा। घटना 27 से 31 अगस्त के बीच चंद्रा लेआउट थाना क्षेत्र में हुई।
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महिला ने कितना कर्ज लिया था और विवाद कहां से शुरू हुआ?महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने नजाथ से 50 हजार रुपये साप्ताहिक किस्त के आधार पर उधार लिए थे। करीब दो साल पहले उसने रेशमा बानू से भी एक लाख रुपये लिए थे। आर्थिक परेशानी के कारण वह हाल की किस्तें नहीं चुका पा रही थी। शिकायत के अनुसार, 27 अगस्त को उसे किसी काम के बहाने नजाथ के घर बुलाया गया। वहां रेशमा, उसके पति सुहैल और दो अन्य लोग पहुंचे और कथित तौर पर महिला के साथ हाथ और चाकू से मारपीट की।
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महिला को बेटे के साथ कहां ले जाया गया?
- शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया और उसे उसके छोटे बेटे के साथ ऑटोरिक्शा में जबरन कुंबलगोडु ले गए।
- वहां कथित तौर पर उसे डंडे से पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया।
- महिला ने आरोप लगाया कि उससे कथित तौर पर 11 लाख रुपये की रकम और ब्याज चुकाने के लिए दबाव बनाया गया।
- इसके बाद उसे आंशिक रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर मोबाइल फोन से वीडियो बनाए जाने का भी आरोप है।
निजी वीडियो को लेकर क्या धमकी दी गई?महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि अगर उसने मांगी गई रकम नहीं दी तो वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक बाजार के पास एक वकील के पास ले जाया गया, जहां उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद उसे फिर कुंबलगोडु ले जाया गया। किसी तरह शौचालय जाने का बहाना बनाकर महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से निकालकर चंद्रा लेआउट थाने ले गई।
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