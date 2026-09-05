बंगलूरू: कर्ज का ब्याज नहीं चुकाया तो महिला को अगवा कर पीटा, दो दिन बंधक बनाया; निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो

महिला ने कितना कर्ज लिया था और विवाद कहां से शुरू हुआ?

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महिला को बेटे के साथ कहां ले जाया गया?

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया और उसे उसके छोटे बेटे के साथ ऑटोरिक्शा में जबरन कुंबलगोडु ले गए।

वहां कथित तौर पर उसे डंडे से पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया।

महिला ने आरोप लगाया कि उससे कथित तौर पर 11 लाख रुपये की रकम और ब्याज चुकाने के लिए दबाव बनाया गया।

इसके बाद उसे आंशिक रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर मोबाइल फोन से वीडियो बनाए जाने का भी आरोप है।

निजी वीडियो को लेकर क्या धमकी दी गई?

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पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की?

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने नजाथ से 50 हजार रुपये साप्ताहिक किस्त के आधार पर उधार लिए थे। करीब दो साल पहले उसने रेशमा बानू से भी एक लाख रुपये लिए थे। आर्थिक परेशानी के कारण वह हाल की किस्तें नहीं चुका पा रही थी। शिकायत के अनुसार, 27 अगस्त को उसे किसी काम के बहाने नजाथ के घर बुलाया गया। वहां रेशमा, उसके पति सुहैल और दो अन्य लोग पहुंचे और कथित तौर पर महिला के साथ हाथ और चाकू से मारपीट की।महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि अगर उसने मांगी गई रकम नहीं दी तो वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक बाजार के पास एक वकील के पास ले जाया गया, जहां उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद उसे फिर कुंबलगोडु ले जाया गया। किसी तरह शौचालय जाने का बहाना बनाकर महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से निकालकर चंद्रा लेआउट थाने ले गई।महिला की शिकायत के आधार पर नजाथ, रेशमा बानू, सुहैल, सैफ और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने नजाथ, रेशमा बानू और सुहैल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य संदिग्ध फरार हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अब महिला द्वारा लगाए गए अपहरण, मारपीट, बंधक बनाने, धमकी और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के आरोपों की जांच कर रही है।