LIVE: अयोध्या मामले पर कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, जानिए हर अपडेट

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट शनिवार को ऐतिहासिक फैसला देने जा रहा है। पांच जजों की पीठ शनिवार सुबह 10.30 बजे अपना निर्णय सुनाएगी। पहले अटकलें थीं कि यह फैसला 12 नवंबर के बाद आ सकता है।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले वह अपना फैसला सुनाएंगे। शनिवार को छुट्टी के दिन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठेगी और फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। धर्मगुरुओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। टीवी चैनलों के मुताबिक फैसले से ठीक पहले सभी पांच जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।' दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।



सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों को कल से सोमवार तक बंद करने का आदेश दिया है।



अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट :

Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan on #Ayodhya verdict: All of us should ensure that our reactions will be peaceful no matter what the verdict be. It should not create any room for hate mongering. State police has been directed to be on high alert. pic.twitter.com/CLl42AZIXR