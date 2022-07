Video: 'शायद कश्मीर-श्रीनगर में भी ऐसा नहीं हुआ होगा' असम के सीएम ने एसपी को लगाई कड़ी फटकार

असम के डिब्रूगढ़ में आत्महत्या करने वाले एक युवा व्यवसायी के परिवार से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने परिवार के सामने ही पुलिस अधीक्षक को खरी-खोटी सुना दी। सीएम सरमा ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि माफिया आपकी उपस्थिति (पुलिस/प्रशासन) के बावजूद यहां आया और एक व्यवसायी को परेशान किया लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या इस तरह से प्रशासन चलेगा? आप वर्दी पहनते हो लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं करते हो। सरमा ने कहा कि यह सरासर डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन की नाकामी है। मैं ये क्या सुन रहा हूं? ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। शायद ऐसा तो कश्मीर- श्रीनगर में भी नहीं हुआ होगा। सरमा ने कहा कि मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं और मुझे इससे ज्यादा शर्म कभी नहीं आई। सरमा ने मृतक के परिवार से माफी मांगते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया।

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma pulls up the SP & apologises to the family of a young businessman who allegedly died by suicide due to a mafia in Dibrugarh