मोहन भागवत पर भड़के ओवैसी, बोले- देश में वास्तविक समस्या बेरोजगारी है, न कि जनसंख्या

Asaduddin Owaisi, AIMIM: RSS' Mohan Bhagwat Sahab said to make two child policy. Arrey tum naukriyan kitno ko diye wo bolo na. 36 bachche 2018 mein roz khudkhushi kiye, batao uspe kya kahenge aap?Bharat mein 60% abadi 40 saal se kam umr bachchon ki hai, unki baat nahi karenge. pic.twitter.com/DuSGeAdqoX