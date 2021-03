आंध्र प्रदेश: सब्जी बेचने वाला बना नगर पालिका अध्यक्ष, वाईएसआर कांग्रेस ने बदल दी किस्मत

आंध्र प्रदेश में एक सब्जी बेचने वाले शख्स की किस्मत रातों-रात बदल दी गई। उसके जीवन में यह बदलाव सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने किया। दरअसल, वाईएसआर कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को शेख बाशा नाम के सब्जी विक्रेता को रायचोटी नगर पालिका का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बना दिया।

Andhra Pradesh: YSRCP has made Sheik Basha, who used to sell vegetables, the chairperson of Rayachoty Municipality, Kadapa Dist



Despite being a degree holder,had to sell vegetables. In 2014,YSRCP gave me opportunity to contest on a councillor’s ticket. I thank the CM,says Basha pic.twitter.com/XwTd3lcs9o