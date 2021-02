आंध्रप्रदेश में 'कल्याणोत्सव' शुरू, सीएम जगनमोहन ने किया एक करोड़ के नए रथ का उद्घाटन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को रथसप्तमी पर्व पर पूर्वी गोदावरी जिले के अंतर्वेदी स्थित श्रीलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक करोड़ रुपये की लागत से बने नए अंतर्वेदी रथ का उद्घाटन किया।

Andhra Pradesh: CM Jaganmohan Reddy inaugurated new chariot for Antarvedi's Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple today. It's 40-ft tall & built at cost of approx Rs 1 Cr. CM pulled chariot to mark beginning of 'Kalyana Utsavam'