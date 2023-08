मदुरै हादसा: दक्षिण सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे ट्रेन बोगी में आग की जांच, सामने आएगी नौ मौतों की वजह

तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में शनिवार तड़के आग लग गई थी। इसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में, हर दिन हादसे को लेकर नए-नए एंगल सामने आ रहे हैं। इस बीच, दक्षिणी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बी. गुगनेशन ने रविवार को बताया कि घटना की जांच आज दक्षिणी सर्कल रेलवे सुरक्षा आयुक्त के अधीन की जाएगी।

An inquiry into the Madurai train coach fire incident will be held today under the Southern Circle Railway Safety Commissioner: B.Guganesan, Chief Public Relations Officer, Southern Railway pic.twitter.com/NOqJB7qp2X