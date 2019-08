फारुक अब्दुल्ला की कनपटी पर गन रखकर उन्हें नहीं बुलाया जा सकता: अमित शाह

फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को लेकर विपक्षियों ने संसद में जबरदस्त हंगामा मचाया और सरकार से जवाब मांगते हुए पुछा कि आखिर वे हैं कहां। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और कुछ अन्य सांसदों ने ये मामला सदन में उठाया। इसके जवाब में अमित शाह ने सदन में कहा- मैं चौथी बार कह रहा हूंं कि फारुक अब्दुल्ला को न तो नजरबंद किया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। अगर वह ठीक नहीं हैं तो डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। सदन को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर वह स्वस्थ नहीं होते तो बाहर नहीं आते। आईयूएमएल के पी के कुन्हालीकुट्टी के सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि अब्दुल्ला अपने घर पर हैं और स्वस्थ हैं। वह मौजमस्ती में हैं।

