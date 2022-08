ITBP Bus Accident: आईटीबीपी के घायल जवानों का हाल जानने अमित शाह पहुंचे अस्पताल, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में सड़क हादसे में घायल हुए आईटीबीपी के जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। शनिवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के जेपीएन एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां हादसे में घायल जवानों से अमित शाह ने मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। अमित शाह ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इसे लेकर पोस्ट भी शेयर की है।

Met our brave ITBP personnel, who were injured in a road accident on 16th Aug near Pahalgam, J&K, today at AIIMS trauma centre, New Delhi. Praying for their speedy recovery. pic.twitter.com/22bMtoLG6H