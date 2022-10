Akasa Air: अकासा एयरलाइन के विमान से टकराया पक्षी, बेंगलुरु जा रही फ्लाइट लौटी मुंबई

अकासा एयरलाइंस की मुंबई-बेंगलुरु उड़ान में आज खलल पड़ गया। मुंबई से उड़ान भरने के बाद उसके विमान से पक्षी टकरा गया। इस कारण फ्लाइट संख्या QP-1103 को वापस मुंबई लौटना पड़ा।

Akasa Air QP-1103 suffered a bird hit on its way to Bangalore today. The flight returned safely to Mumbai airport. pic.twitter.com/gwesklSSEJ