बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद उठ रहे सवालों पर वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ कोयंबटूर में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने मिग 21 को हर लिहाज से बेहतरीन लड़ाकू विमान बताया। एयर चीफ मार्शल ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को लेकर सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पायलट की फिटनेस से कोई समझौता नहीं होगा।



वायु सेना प्रमुख ने कहा कि मिग 21 एक शानदार एयरक्राफ्ट है, इसे अपग्रेड किया गया है, इसके पास बेहतरीन रडार है, एयर टू एयर मिसाइल और बेहतरीन वेपन सिस्टम भी है।







उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कितने आतंकी मारे गए ये गिनना हमारा काम नहीं है। कितने मारे गए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा- अगर हम किसी टारगेट को निशाना बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो पाकिस्तानी पीएम ने जवाब क्यों दिया। अगर हमने जंगल में बम गिरा तो वह जवाब क्यों देते?







एयर चीफ मार्शल ने कहा- योजनाबद्ध ऑपरेशन में आप प्लान करते हैं और इसे अंजाम देते हैं। लेकिन जब दुश्मन आप पर हमला करता है तो जो भी एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं उसी से हमले को अंजाम दिया जाता है। सभी एयरक्राफ्ट दुश्मन से निपटने में सक्षम हैं।



भारतीय वायु सेना यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने आतंकी हमले में मारे गए। सरकार इसके बारे में बताएगी। हमारा काम मारे गए लोगों को गिनना नहीं है। हम ये गिनते हैं कि हमने कितने टारगेट को निशाने पर लिया या नहीं।







अभिनंदन के सवाल पर बीएस धनोआ ने कहा- वह दोबारा विमान उड़ाएंगे या नहीं ये उनकी मेडिकल फिटनेस पर निर्भर करता है। वह मेडिकल चेकअप के दौर से गुजर रहे हैं। जिस भी तरह के इलाज की जरूरत होगी, उन्हें दिया जाएगा। एक बार उन्हें मेडिकल फिटनेस मिल जाए तो वह दोबारा फाइटर कॉकपिट में होंगे।



Air Chief Marshal BS Dhanoa in Coimbatore: The Mig-21 Bison is a capable aircraft, it has been upgraded, it has better radar, air-to air missiles and better weapons system. pic.twitter.com/bS5rIn9Xex — ANI (@ANI) March 4, 2019

Air Chief Marshal BS Dhanoa on air strikes: The target has been clearly amplified by FS in his statement. If we plan to hit the target, we hit the target, otherwise why would he (Pak PM) have responded, if we dropped bombs in the jungles why would he respond. pic.twitter.com/X4Y0Jdopr6 — ANI (@ANI) March 4, 2019

#WATCH Air Chief Marshal BS Dhanoa on Mig-21 Bison, says, "One is a planned operation in which you plan & carry out.But when an adversary does a strike on you, every available aircraft goes in, irrespective of which aircraft it is. All aircraft are capable of fighting the enemy" pic.twitter.com/B2mZQTLBRd — ANI (@ANI) March 4, 2019

