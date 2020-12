पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को होगी वर्चुअल बैठकः विदेश मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।

A virtual summit will be held between PM Modi and Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina on 17th December. The two leaders will hold comprehensive discussions on the bilateral relationship, including further strengthening cooperation in the post COVID era: MEA