Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- देश की अर्थव्यवस्था को उबारना ही प्राथमिकता

06:51 AM, 15-Aug-2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम वास्तविकता में स्वतंत्रता उस समय प्राप्त करेंगे जब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए आज हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh unfurls the national flag at his residence. He says, "We will get freedom in its true meaning when India becomes self-reliant. So today we need to take a pledge to make India self-reliant." #IndependenceDay2020 pic.twitter.com/TbpNhA3kYu