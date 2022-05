{"_id":"627f47fe4d073c2fdf113bf7","slug":"350-years-old-building-of-patna-collectorate-will-be-demolished-supreme-court-said-every-building-is-not-worth-preserving","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार : गिराई जाएगी पटना कलेक्टोरेट की 350 साल पुरानी इमारत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर इमारत संरक्षण लायक नहीं ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 14 May 2022 11:41 AM IST