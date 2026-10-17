आज के दिन: यूपी में महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश, तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च का समय तय करेगी पुलिस

ओंकारेश्वर बंद का एलान

सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों से नुकसान होने की आशंका के चलते ओंकारेश्वर के लोगों ने सोमवार को नगर बंद रखने का एलान किया है। 19 मांगों पर सहमति नहीं बनने से लोग नाराज हैं। वे उचित मुआवजा, रहने के लिए जगह और रोजगार की सुरक्षा चाहते हैं। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संतों ने कहा कि वे सिंहस्थ के विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मांग है कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को उनके घरों से न हटाया जाए और दुकानदारों का रोजगार न छीना जाए। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)