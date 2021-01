कोहरे ने लगाई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, 17 ट्रेनें लेट

कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। विजिबिलिटी और अन्य कारणों के कारण 17 ट्रेनें 28 जनवरी को देरी से चल रही हैं। इसकी जानकारी उत्तरी रेलवे (डी) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने दी है।

17 trains are running late on 28th January, due to low visibility and other operational reasons: Chief Public Relations Officer (CPRO), Northern Railway (NR)