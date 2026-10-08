यूपी: सीएम योगी आज 470 खिलाड़ियों को देंगे नियुक्ति-पत्र, कहा- पहले भर्तियों में चलती थी सिफारिश

विज्ञापन





470 खिलाड़ियों को मिले नियुक्ति-पत्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में शामिल किया जा रहा है। इनमें विज्ञापन

43 उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), 295 आरक्षी (नागरिक पुलिस) और 132 आरक्षी (पीएसी) हैं। कुल 470 चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र सौंपकर उनके खेल कौशल और मेहनत का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में शामिल किया जा रहा है। इनमें43 उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), 295 आरक्षी (नागरिक पुलिस) और 132 आरक्षी (पीएसी) हैं। कुल 470 चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र सौंपकर उनके खेल कौशल और मेहनत का सम्मान किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद खेल और खिलाड़ियों के प्रति आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अब खेल संस्कृति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि मैदान में मेधा, उपलब्धि पर सम्मान और प्रतिभा को राष्ट्र सेवा का अवसर ही आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरुवार को कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए जा रहे हैं।