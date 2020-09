Fauda: इजराइल की हिट सीरीज ‘फौडा’ के चौथे सीजन का एलान

The news we’ve all been waiting for! Fauda will be back for Season 4! See you all soon! @liorraz @liatbensuly @yestv @rotemshamir67 @itzikcohenofficial @doronbendavid1 @yaakovzadadaniel @idan_amedi @ronalee_shimon @marinamaximilian @nettagarti @moranrosenblatt @meiravshirom

A post shared by FaudaOfficial (@faudaofficial) on Sep 14, 2020 at 6:29am PDT