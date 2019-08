'ब्लैक विडो' का पहला पोस्टर रिलीज, सुपरहीरो के अवतार में नजर आईं स्कारलेट जोहानसन

इस साल जुलाई महीने में मार्वेल स्टूडियोज ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स का एलान किया था। हॉलीवुड की फिल्मों 'आयरन मैन 2' और 'द एवेंजर्स' में मार्वेल कॉमिक्स का प्रसिद्ध चरित्र 'ब्लैक विडो' भी इसी प्रोजेक्ट में से एक था। अब इस फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है।

BLACK WIDOW!!! Official D23 poster I had the honor of painting. She’s very near & dear to me since it’s the gazillionth time I’ve concept designed/painted her. What a cast & crew! #BlackWidow @MarvelStudios #ScarlettJohansson @Florence_Pugh @DavidKHarbour #RachelWeisz @DisneyD23 pic.twitter.com/fxMOI4fJ5R