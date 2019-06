जेम्स बॉन्ड स्टार डेनियल क्रेग ने शेयर की ऐसी तस्वीर, बॉडी देख फैंस हुए हैरान

जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की अगली कड़ी 'बॉन्ड 25' में एक बार फिर डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा रहे हैं। डेनियल क्रेग की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह समुंदर के बीच खड़े होकर पोज दे रहे हैं।

Hope all our UK fans are keeping cool! #hottestdayoftheyear #ukheatwave pic.twitter.com/VUImbuE3z7