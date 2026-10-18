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Hindi News ›   Entertainment ›   Firing On Tiger Shroff at mumbai juhu actor injured Police are searching for the accused

फिर निशाने पर बॉलीवुड: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी; सलमान खान का किया जिक्र

Sun, 18 Oct 2026 07:51 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 18 Oct 2026 07:51 PM IST
सार

Firing On Tiger Shroff: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जुहू में फायरिंग हुई है। तीन हमलावरों ने अभिनेता गोली चलाई। मुंबई पुलिस मामले की छानबीन पर जुट गई है।

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Firing On Tiger Shroff at mumbai juhu actor injured Police are searching for the accused
टाइगर श्रॉफ पर हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जुहू में गोलीबारी हुई है। बॉलीवुड एक्टर पर फायरिंग मुंबई के जुहू में हुई है। हालांकि, एक्टर सुरक्षित हैं। उन्होंने कोई चोट नहीं आई है। आगे की जांच चल रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक्टर पर अज्ञात शख्स ने गोली चलाई है। 

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मुंबई पुलिस ने क्या कहा?
समााचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने कहा है, गोलीबारी की घटना की खबर है। हालांकि, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं। उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। आगे की जांच चल रही है'।
 

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टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने क्या कहा?
अमर उजाला ने गोलीबारी की घटना के संबंध में जब टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ से संपर्क किया तो वे सुनकर चौंक गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
 

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