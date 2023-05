बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्हें बिना नाम लिए 'दहाड़' वेब सीरीज पर तंज कसते देखा गया। वहीं, अब विवेक ने 'दिखावे' के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग चुनने वाले लोगों का मजाक उड़ाया है।

विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेने को याद किया, जहां दुल्हन बेहोश हो गई जब किसी ने कहा कि शादी के फोटोग्राफर को देर होने वाली है। फिल्ममेकर ने ट्वीट में लिखा, 'लोग सिर्फ शादी की तस्वीरें, वीडियो पाने और दिखावे के लिए 'डेस्टिनेशन वेडिंग' टैग पाने के लिए शादी कर रहे हैं। यह एक वेडिंग प्लानर ने मुझे बताया। यह सच है, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में था और किसी ने कहा कि वेडिंग फोटोग्राफर देर होने वाली है और दुल्हन बेहोश हो गई।'

“People are getting married just to get wedding photos, videos and to get ‘destination wedding’ tag for show off”.

- a wedding planner told me.



It’s true I was in a destination wedding and someone said that the wedding photographer is going to be late and the bride fainted.